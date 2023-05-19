Así anunció Adal Ramones que es papá por cuarta ocasión. (FOTO)

Hace unos meses, Adal Ramones se volvió tendencia en las redes sociales, luego de dar a conocer que iba a ser padre por cuarta ocasión en su vida. Ahora, el presentador de televisión ha confirmado el nacimiento de Cayetano.

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El día de ayer, Adal Ramones compartió en sus redes sociales que ya estaba en el hospital junto a su amada Karla de la Mora, pues el parto de su pequeño ya estaba programado.

Camino al Hsp. Cayetano ya viene! Viva la familia

¿Qué palabras le dedicó Adal Ramones a su esposa?

Luego de compartir que iba camino al hospital, por el mismo medio, Adal Ramones le dedicó unas hermosas palabras a su pareja, con lo que mostró su amor por ella.

El poder de una mujer que da vida… Te agradezco porque tú fortaleza es inspiración. ¡Te amo mi Güera hermosa! Tener una familia es para mí mi puerto seguro y mi regalo más grande de vida… ningún triunfo profesional ni reconocimiento es comparable a llegar y verme rodeado por mis amores más grandes…

Así anunció Adal Ramones la llegada de su bebé.

Horas más tardas, Adal Ramones confirmó la llegada de su bebé con una hermosa foto en su cuenta de Instagram, donde aparece junto a su hijo y esposa. En la misma publicación, el conductor de televisión confirmó que todo había salido muy bien y agradeció a sus miles de fans que habían estado al pendiente.

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