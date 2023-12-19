Adianez Hernández y Augusto Bravo hacen su primera aparición pública

A unos cuantos meses de la polémica separación entre Adianez Hernández y Rodrigo Cachero por una infidelidad, la conductora llegó de la mano a un evento con Augusto Bravo, ex de Larisa Mendizábal. Le presentó orgullosa a la prensa a su nueva pareja y confesó que está bien con Rodrigo Cachero y que incluso sus hijos conocen a Augusto.

