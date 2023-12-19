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Adianez Hernández y Augusto Bravo hacen su primera aparición pública

Tras la polémica de la infidelidad de Adianez Hernández hacia Rodrigo Cachero con Augusto Bravo, la conductora presentó oficialmente a su pareja con la prensa.

Por: Maria Fernanda Aguilar

A unos cuantos meses de la polémica separación entre Adianez Hernández y Rodrigo Cachero por una infidelidad, la conductora llegó de la mano a un evento con Augusto Bravo, ex de Larisa Mendizábal. Le presentó orgullosa a la prensa a su nueva pareja y confesó que está bien con Rodrigo Cachero y que incluso sus hijos conocen a Augusto.

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