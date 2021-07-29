Detienen a uno de los implicados en el caso de Ainara Suárez. La Fiscalía General de Justicia de CDMX dio a conocer que Axel "N" fue detenido en el aeropuerto de la CDMX.

De acuerdo a las autoridades, el joven de 19 años fue aprehendido por su presunta responsabilidad en el delito de violación equiparada.

La detención se realizó este miércoles en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cuando el chico pretendía viajar a Miami, Florida, Estados Unidos. Fue el personal de Interpol México, quien le solicitó que descendiera del avión.

Te puede interesar: Familia de Yoseline “N” festeja cumpleaños de la youtuber. (VIDEO)

#ExclusivaDeC4

YA SE IBA A MIAMI

Axel Andrade estaba ya arriba de un avión rumbo a Florida.

Sabía q era buscado acusado de violar a Ainara.

Elementos de @PGR_AIC y @FiscaliaCDMX lo detectaron y lo detuvieron.

Así fue arrestado@YosStoP está presa por difundir esa violación. pic.twitter.com/rlV9EPDjN3 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) July 28, 2021

Axel "N" será puesto a disposición de un juez especializado en justicia para adolescentes

Axel "N" será puesto a disposición de un juez especializado en justicia para adolescentes porque aún era menor de edad en 2018, cuando presuntamente se cometió el delito en contra de Ainara Suárez.

La presenta violación de la joven con una botella de vino, fue grabada y difundida a través de redes sociales, hasta que el caso se hizo viral.

Yoseline "N" también fue detenida, luego de que un juez de control la vinculó a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de pornografía infantil.

También podría interesarte: Exatlón: Ana Lago debutó como conductora en Tokyo 2020. (VIDEO)