En Al Extremo: Carlos Trejo habla de su lado más personal en La Granja VIP

Carlos Trejo habló sobre su experiencia dentro de La Granja VIP, una etapa que describió como un “retiro espiritual”. Durante la conversación, recordó algunos de los momentos que enfrentó en la competencia, además de abordar las dificultades intestinales que experimentó. También compartió aspectos de su vida personal para mostrar al ser humano detrás del personaje conocido como el Cazafantasmas.