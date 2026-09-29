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Jorge “El Diablo” Becerril reporta: Autoridades evitan que joven salte de un puente

La intervención de las autoridades permitió poner al joven a salvo.

Jorge “El Diablo” Becerril reportó la movilización de autoridades luego de que un joven fuera visto en un puente, aparentemente con intención de saltar. Los elementos que acudieron al lugar lograron acercarse a él y entablar un diálogo hasta conseguir ponerlo a salvo. La intervención permitió evitar que ocurriera una tragedia y que el joven recibiera atención.

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