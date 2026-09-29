Alejandra Carvajal: Arcángeles: quiénes son Miguel, Gabriel y Rafael

Alejandra Carvajal habla sobre los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael y el significado que tienen dentro de la tradición cristiana. Miguel es asociado con la defensa frente al mal; Gabriel, con el anuncio de mensajes divinos; y Rafael, con la protección y la sanación. La Iglesia católica reconoce a los tres y celebra su memoria litúrgica el 29 de septiembre.