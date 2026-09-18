Jorge “El Diablo Becerril” reporta: Avances en fuerte explosión que sacude Álvaro Obregón y daña viviendas
La onda expansiva alcanzó viviendas y un negocio de la zona.
Jorge “El Diablo” Becerril reporta una explosión en Álvaro Obregón que, de acuerdo con el primer dictamen, habría sido provocada por acumulación de gas en un inmueble contiguo a una taquería. La onda expansiva alcanzó viviendas cercanas. El saldo confirmado fue de dos personas fallecidas y 14 lesionadas, mientras autoridades realizaron peritajes y revisaron las condiciones estructurales.