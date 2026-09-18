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Jorge “El Diablo Becerril” reporta: Avances en fuerte explosión que sacude Álvaro Obregón y daña viviendas

La onda expansiva alcanzó viviendas y un negocio de la zona.

Por: Hugo Pantoja

Jorge “El Diablo” Becerril reporta una explosión en Álvaro Obregón que, de acuerdo con el primer dictamen, habría sido provocada por acumulación de gas en un inmueble contiguo a una taquería. La onda expansiva alcanzó viviendas cercanas. El saldo confirmado fue de dos personas fallecidas y 14 lesionadas, mientras autoridades realizaron peritajes y revisaron las condiciones estructurales.

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