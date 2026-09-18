Jorge “El Diablo Becerril” reporta: Avances en fuerte explosión que sacude Álvaro Obregón y daña viviendas

Jorge “El Diablo” Becerril reporta una explosión en Álvaro Obregón que, de acuerdo con el primer dictamen, habría sido provocada por acumulación de gas en un inmueble contiguo a una taquería. La onda expansiva alcanzó viviendas cercanas. El saldo confirmado fue de dos personas fallecidas y 14 lesionadas, mientras autoridades realizaron peritajes y revisaron las condiciones estructurales.