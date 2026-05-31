Al Extremo | Programa completo del sábado 30 de mayo

Hoy en Al Extremo, El Diablo Becerril llega con su famosa sección de: “Humanos dando su peor momento” y Rahmar Villegas nos enseña a hacer unos ricos “Azulitos” para ahora que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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