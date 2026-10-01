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La Chicuela revela lo nuevo de Julio Álvarez y La Ventaja

Nuevas canciones y propuestas musicales llegan de la mano de Julio Álvarez y La Ventaja.

Por: Hugo Pantoja

La Chicuela conversó con Julio Álvarez, quien llega con nueva música y una propuesta que busca sorprender a sus seguidores. Además, habló con integrantes de La Ventaja, agrupación que también prepara novedades para su público. Ambos proyectos musicales compartieron detalles de lo que viene en una charla que reúne nuevos sonidos y propuestas dentro de la escena musical.

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