Jorge “El Diablo Becerril” reporta: Ataque mortal afuera del Metro Hidalgo: hay detenidos

Jorge “El Diablo” Becerril reportó el ataque contra un hombre en la colonia Tabacalera, ocurrido afuera del Metro Hidalgo. Elementos de seguridad acudieron al lugar, pero la víctima murió cuando era trasladada al hospital. Cámaras de vigilancia permitieron identificar a los presuntos implicados, quienes fueron detenidos junto con un arma que habría sido utilizada en el ataque.