Alejandra Carvajal reporta: Contacto cero: ¿por qué extrañamos a una expareja?

Alejandra Carvajal explica por qué podemos extrañar a una expareja incluso cuando decidimos alejarnos. El contacto cero no necesariamente significa dejar de amar, sino establecer distancia para recuperar paz y avanzar en el proceso de cierre. La abstinencia emocional puede resultar difícil, por lo que, cuando sea necesario, buscar acompañamiento profesional puede ayudar a afrontar la separación.