Jorge “El Diablo Becerril” reporta: Tensión en Metro Lázaro Cárdenas: dos emergencias, una fatal

Jorge “El Diablo” Becerril reportó dos emergencias en las inmediaciones de la estación Lázaro Cárdenas del Metro de la Ciudad de México. En una de ellas, un hombre fue rescatado antes de lanzarse a las vías del tren. En otro hecho, una mujer se desvaneció mientras esperaba transporte público y murió en el lugar, según el reporte.

