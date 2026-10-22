Alejandra Carvajal reporta: ¿Por qué aparece la tartamudez? Una especialista lo explica

Alejandra Carvajal aborda el trastorno de la tartamudez junto a Karla Kampuzano, psicopedagoga, quien explica que su aparición puede relacionarse con distintos factores, incluidos antecedentes familiares y aspectos emocionales. La tartamudez puede variar con el tiempo, por lo que es importante evitar prejuicios y buscar orientación profesional cuando las dificultades del habla afectan la comunicación cotidiana.