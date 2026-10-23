La Pura Sabrosura llega a La Hija de Cabrera: sabor y tradición en Xochimilco

La Pura Sabrosura llega a Xochimilco para conocer La Hija de Cabrera, un lugar donde las quesadillas, los huaraches, el choriqueso y otros antojitos mexicanos son protagonistas. Aquí puedes encontrar quesadillas desde 35 pesos y disfrutar huaraches gigantes, una opción para quienes buscan comida tradicional con porciones generosas y mucho sabor.

