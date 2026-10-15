En Al Extremo hablan sobre La Granja VIP: Julio, Kunno, Mono y Niurka protagonizan nuevos roces
Los desacuerdos vuelven a marcar la convivencia en La Granja VIP, con enfrentamientos que dieron que hablar en Al Extremo.
La convivencia en La Granja VIP volvió a generar tensión después de que Julio y Kunno intercambiaran reclamos, mientras Mono y Niurka protagonizaron una discusión durante su careo. Los desencuentros pusieron nuevamente el foco en las diferencias entre los participantes y en cómo sus conflictos influyen en la dinámica.