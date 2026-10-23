Manelyk y su grupo comienzan a TEMER por la decisión que tomará Fer Lozada durante La Traición de La Granja VIP

Esta noche se llevará a cabo la séptima Traición de La Granja VIP y los Granjeros comienzan a especular sobre cómo cambiará la tabla de nominados. Esta vez fue el turno de Azalia y Manelyk, quienes discutieron sobre cuál será la decisión de Fernando Lozada, ganador de La Salvación. Las participantes temen que el influencer utilice su poder para salvar a Rafa Mercadante.