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Manelyk y su grupo comienzan a TEMER por la decisión que tomará Fer Lozada durante La Traición de La Granja VIP

El modelo cuenta con el poder de La Traición, por lo que podrá salvar a uno de los nominados y pondrá en riesgo a otro participante

Esta noche se llevará a cabo la séptima Traición de La Granja VIP y los Granjeros comienzan a especular sobre cómo cambiará la tabla de nominados. Esta vez fue el turno de Azalia y Manelyk, quienes discutieron sobre cuál será la decisión de Fernando Lozada, ganador de La Salvación. Las participantes temen que el influencer utilice su poder para salvar a Rafa Mercadante.

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