¡Aguas con los accidentes en las festividades decembrinas! Sigue estos consejos de ‘El Diablo’ Becerril

¡En estas fechas decembrinas los accidentes se incrementan! Según datos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, los incendios incrementan hasta en un 50% durante la temporada invernal. Por otro lado, recuerda que los rufianes suelen hacer de las suyas en las casas con poca o nula seguridad. ¡Estos son los consejos que debes seguir de ‘El Diablo’ Becerril!