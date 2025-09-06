Exhiben pruebas infidelidad de Michel Kuri a Lucero

Hace un tiempo, se dio a conocer que Lucero mantenía una relación con Michel Kuri, sobrino de Carlos Slim; sin embargo, de un momento a otro la pareja tomó la decisión de separarse sin dar muchos detalles al respecto, lo que generó todo tipo de rumores y especulaciones en las redes sociales.

Ahora que ha pasado el tiempo, algunas cosas se han revelado sobre los posibles motivos por lo que la pareja terminó su relación. Pues se reveló que Michel Kuri le fue infiel a Lucero con otras dos mujeres; lo más sorprendente de esta situación, es que una de las involucradas es una conductora.

¿Michel Kuri le fue infiel a Lucero?

Fue en 2023, cuando por medio de un comunicado Michel Kuri reveló de forma pública que había concluido su noviazgo con la famosa, mismo que duró 11 años. Ahora, tras casi dos años que las cosas llegaron a su final, todo parece indicar que la cantante y su ahora expareja, no acabaron de la mejor forma, ni en los mejores términos.

Y es que, la conductora Maggie Jiménez reveló que Michel Kuri llegó a salir con ella y con la famosa cantante al mismo tiempo. Incluso, detalló que le encontró mensajes comprometedores con Lucero, por lo que decidió poner fin a la relación que tenían.

Cuando empiezo a salir con él, yo me entero de que estaba saliendo también con alguien más y ese alguien más, era esta otra persona (Lucero)

Pero eso no fue todo, pues también se mencionó que salía con una tercera mujer, ya que los mensajes que les enviaba, eran los mismos para las tres, por lo que fue descubierto.

Y al final me enteré de que no solo a mí me llamaba ‘Flaca hermosa’

Finalmente, se mencionó que Lucero se enteró de las infidelidades, pero aun así decidió quedarse en la relación y perdonarlo.

