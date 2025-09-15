La influencer más alta del mundo revela los retos tener una pareja bajita

Las historias de amor son algo maravilloso cuando no existe ningún prejuicio o algún problema antes en la relación. Hace poco se dio a conocer la historia de la influencer Elisane da Cruz Silva y Francinaldo Da Silva Carvalho, donde existe una diferencia que para muchos puede ser importante.

Y es que, de acuerdo a lo que se dio a conocer, la pareja tiene una diferencia de estatura considerable, pues la influencer brasileña mide 2,06 metros de altura, y su pareja, tan solo 1,62 metros. Pese a todos los comentarios que han recibido, la pareja decidió formar una familia en Salinópolis, Brasil.

¿Cuáles son los retos que enfrenta la pareja por su estatura?

Lo que no todos saben, es que la mujer fue diagnosticada con gigantismo debido a un tumor en la glándula pituitaria que le provocó un crecimiento acelerado, tras esta situación, la mujer enfrentó muchas miradas a lo largo de su vida, incluso en algún momento pensó que no encontraría pareja, pero eso no sucedió así.

Es una persona hermosa... es alta, muy bonita, con un rostro precioso

Pese a todo, dos años después la pareja decidió contraer matrimonio, aunque ha tratado de superar esto, la mujer menciona que todavía al salir en público recibe muchas miradas, así lo contó para ‘Daily Mail’.

El prejuicio de algunas personas llegó a ser demasiado. Sufrí mucho y tuve depresión

Sin embargo, estas dudas también las tuvieron en la familia del esposo, quien puso en duda la durabilidad de la relación.

Pensé que era un poco extraño por tu altura... creí que el matrimonio no funcionaría, especialmente cuando dijeron que se mudarían juntos

Y aunque los comentarios han sido un camino muy rudo para la pareja, también estuvieron pasando por un mal momento, pues tuvieron la pérdida de un embarazo.