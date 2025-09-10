Triste muerte de una querida influencer: quedó viuda y estos llamativos videos le ayudaron a superar el duelo

El mundo de las redes sociales está de luto con la muerte de una de sus figuras más entrañables: Helen Ruth Vanwinkle, más conocida como la influencer Baddie Winkle, quien falleció el 4 de septiembre a los 97 años.

Su familia lo confirmó con un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram: “Una era terminó y una estrella ascendió. Mi bisabuela bailó hasta el cielo. Era alegría, rebeldía y ternura, todo en uno”.

¿Quién era Baddie Winkle y por qué su muerte ha conmovido tanto?

Baddie Winkle se convirtió en un fenómeno mundial por romper todos los estereotipos sobre la vejez. Con sus looks coloridos, su actitud desafiante y una autenticidad que desbordaba ternura, inspiró a millones de personas a vivir sin miedo ni vergüenza.

(Instagram) Baddie Winkle murió a los 97 años.

Paris Hilton fue una de las primeras en reaccionar a su muerte: “Era un icono”, escribió en redes sociales.

El duelo que convirtió en luz: la triste historia de Baddie Winkle

La historia de Baddie Winkle no comenzó con glamour, sino con un profundo dolor. Según reportó la BBC Mundo, Helen comenzó a compartir contenido en redes sociales en 2014, después de haber perdido a su esposo y a su único hijo. Esa fue su manera de sanar, de volver a reír. Y lo hizo a lo grande.

Tenía 85 años cuando se lanzó a Instagram y conquistó más de 3 millones de seguidores. En cada video, en cada foto, mostraba que la edad no impide ser libre, ni brillar.

En 2016, la revista Time la nombró una de las 30 personas más influyentes de internet, junto a Cristiano Ronaldo y Donald Trump.

El legado de Baddie Winkle: empoderar desde la rebeldía y la ternura

Baddie colaboró con grandes marcas, y hasta lanzó su propia línea de maquillaje. Pero más allá de las campañas y los seguidores, lo que deja es una lección de vida: nunca es tarde para ser quien realmente eres.

Sus fans la recuerdan como “una joya auténtica”, “una pionera que cambió cómo vemos la vejez” y “la abuela que todos quisimos tener”. Ella convirtió la pérdida en creatividad, la tristeza en risas y el paso del tiempo en una pasarela de libertad.

En paz descanse.