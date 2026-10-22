La Pura sabrosura llega a El Vilsito: los tacos de la Narvarte con fama mundial
De día es taller mecánico y de noche taquería: así es Los Vilsitos, en la Narvarte.
La Pura Sabrosura llega a Los Vilsitos, una taquería de la colonia Narvarte, en Ciudad de México, famosa por transformarse de taller mecánico durante el día en punto de encuentro para comer tacos por la noche. Con un ambiente relajado y precios accesibles, este lugar ha ganado reconocimiento gastronómico, incluida una estrella Michelin, que distingue su propuesta culinaria.