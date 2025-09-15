Cuánto vive un caballo y otras curiosidades de este animal icónico de La Granja VIP.

La Granja VIP, el nuevo reality de TV Azteca que está a punto de estrenarse , le ofrecerá a las celebridades la oportunidad de vivir una experiencia totalmente campirana y alejada de los lujos en la que hasta podrían hacerse cargo de un caballo como parte de sus labores... ¿pero qué curiosidades tienen estos animalitos tan icónicos en el arte y la cultura?

¿Cuáles son los datos más curiosos de un caballo previo a La Granja VIP?

Antes de que nuestros granjeros se aventuren a cuidar de un caballo como parte de las tareas diarias que tendrán que cumplir en La Granja VIP , tal vez les convendría estar al tanto de estas curiosidades que nos demuestran por qué este animal llama tanto la atención alrededor del mundo.

¡UN AMIGO LONGEVO!

Gracias a los avances en la medicina veterinaria y a los nuevos alimentos especiales, un caballo puede llegar a vivir hasta por 30 años, esto de acuerdo con el sitio especializado en reproducción equina Ovo Horse… ¡por cierto! Una forma de calcular la edad de un caballo es a través de sus dientes debido a que, a diferencia de los humanos, éstos salen de forma continua conforme se van desgastando y dejan marcas en sus encías.

UN CABALLO NO PUEDE ERUCTAR... ¡NI VOMITAR!

Una de las particularidades más fascinantes de los equinos es que su sistema digestivo tiene un solo sentido, por lo que no pueden eructar, vomitar... ¡y tampoco respirar por la boca!, algo que se debe tomar en cuenta ya que aunque los caballos procesan fácilmente las fibras y otros alimentos duros tienden a sufrir problemas gastrointestinales por este motivo.

LOS CABALLOS SÍ DUERMEN DE PIE

Aunque tal vez ya lo hayas escuchado en algún lugar, el portal Ovo Horse confirmó que los caballos y las yeguas pueden dormir parados sin ningún problema, aunque si cuentan con un espacio amplio y cómodo también pueden recostarse para descansar: ¿cómo crees que sean los establos de La Granja VIP ?

UNA DIETA FITNESS

A diferencia de los cerdos, que son omnívoros y se alimentan prácticamente de todo , los caballos son herbívoros desde sus orígenes y se alimentan exclusivamente de plantas, pasto y vegetales: ¡por eso sus dientes y su sistema digestivo están diseñados especialmente para ese estilo de vida!

UN ANIMAL SOCIAL

Aunque los caballos muchas veces son representados en el arte como animales solitarios, estos equinos disfrutan mucho de la compañía: otros caballos, su dueño humano y hasta un perro pueden convertirse en grandes amigos de estos animalitos y, por ello, son muy apreciados ya que formar vínculos cercanos con ellos es relativamente sencillo.

Como ves, las celebridades se enfrentan a todo un reto en caso de que les toque cuidar a un caballo en La Granja VIP como parte de sus responsabilidades en este reality show que llega a México luego de convertirse en un auténtico hitazo mundial y todo un referente del entretenimiento en Europa.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

Retos extremos, una experiencia campestre total, incomodidades y mucho chisme forman parte de los ingredientes que convertirán a La Granja VIP, el nuevo reality de TV Azteca, en todo un acontecimiento lleno de diversión.

¡No te pierdas el estreno de La Granja VIP el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO y saca al animal que hay en ti! Participan 16 celebridades, pero sólo la que logre decirle adiós totalmente a lo VIP ganará.