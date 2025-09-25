Nogaconcha, el pan de dulce que domina las redes sociales por su tierno aspecto

El chile en nogada es el platillo indispensable para septiembre, receta que representa los 3 colores de la bandera mexicana. Pero un panadero en la CDMX decidió tomar el platillo para convertirlo en un pan de dulce, bautizado con el nombre ‘nogaconcha’, una receta que ha enamorado a las redes sociales por su tierno aspecto.

Dicha preparación es un claro ejemplo de la gran creatividad que hay en la gastronomía mexicana. Para que conozcas más a la peculiar preparación, te detallaremos toda la información que se sabe al respecto.

¿Cómo es la nogaconcha?

La nogaconcha es básicamente una concha que tiene encima elementos que le dan el aspecto del platillo tradicional patrio. Sus creadores explican que para la elaboración del pan de dulce, es una combinación de harina, azúcar, levadura, sal, mantequilla y huevos, insumos que manejados correctamente le proporcionan la suavidad que necesitan.

Mientras que para su decoración, es una mezcla de azúcar glass, harina y manteca vegetal que es pintado con colorantes comestibles para obtener una apariencia similar. Siendo una preparación extra con la que los usuarios pueden disfrutar del platillo mientras siguen con el espíritu patriota. Su tierno aspecto ha logrado enamorar a las redes sociales.

¿Dónde se puede conseguir?

La nogaconcha es un pan de dulce que solamente es posible encontrarlo en una panadería. Sus creadores se encuentran en el local de “El Volcancito”, ubicado en la calle de Juan Escutia, número 463, en la colonia San Simón, y en la alcaldía Benito Juárez.

Además de sorprender al público con dicha pieza, se han destacado por tener un amplio número de versiones de concha, haciéndolos reconocidos por ampliar su catálogo de sabores y presentaciones.

Podrás acudir a sus instalaciones de lunes a domingo desde las 9 hasta las 17:30 horas, no dejes pasar la oportunidad de probar la tuya, ya que permanecerá todo septiembre. Disfruta de su sabor y tierno aspecto que ha logrado dominar las redes sociales. Una gran opción para acompañar tu café caliente o con un buen vaso de leche.