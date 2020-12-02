Mujer limpia lápidas olvidadas en el cementerio y su historia inspira a otras personas a realizar lo mismo. (VIDEO)

Una chica de Estados Unidos se popularizó en las redes sociales por limpiar lápidas olvidadas en un cementerio del condado de Bedford, Virginia, en Estados Unidos. Alicia Williams, mejor conocida como @ladytaphos en las plataformas digitales, conmovió a millones de internautas con su increíble labor.

Y es que, la estadounidense, de 41 años, se viralizó tras reconstruir tumbas olvidadas por medio de solución biológica D2, cepillos de cerdas suaves y agua para dejar como nuevas cada una de las lápidas.

Los videos de Alicia Williams limpiando tumbas, pronto ganaron millones de reproducciones en Facebook, Instagram y TikTok, redes sociales donde los cibernautas aplaudieron el trabajo de esta chica estadounidense.

Te puede interesar:

Mujer fingió tener cáncer para que sus amigos pagaran su boda; ahora enfrenta pena de cárcel por fraude.

En su momento, la susodicha confesó para los medios locales de su país, cómo elige dichas lápidas para asearlas:

En realidad, no tengo un proceso de selección, sólo camino por ahí y elijo una al azar. Intento hacer esto si tengo tiempo y cuando el clima es agradable…

La historia de Alicia conmocionó a millones de personas en todo el mundo, de hecho, algunos internautas expresaron que también limpiarían tumbas en los cementerios de sus respectivos países.

En su momento, la estadounidense también contó para la prensa, que ya limpió 150 tumbas olvidadas en el cementerio de Longwood, Estados Unidos.

Alicia se convirtió en una estrella de las redes sociales, donde continúa inspirando a millones de personas a realizar la misma actividad dentro de sus comunidades.

También te puede interesar:

Hombre de 300 kilos es evacuado de su casa en medio de un especializado operativo que requirió una grúa.