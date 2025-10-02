Un pitón gigante sorprendió a una mujer que estaba durmiendo en su casa

Recientemente, se viralizó un video en las redes sociales que causó gran asombro entre los usuarios, pues unas cámaras de seguridad captaron el momento en que una enorme pitón sorprendió a una mujer en su casa, mientras ella estaba durmiendo tranquilamente.

Lo sorprendente del asunto, es que mientras la mujer estaba descansando en la comodidad de su sala, la pitón se arrastró sobre las piernas para sorprenderla, situación que ha dejado a más de una persona sin palabras. Este hecho abrió un fuerte debate entre los usuarios y los riesgos que corren las personas que habitan en zonas en donde la fauna salvaje tiene una importante presencia.

¿Cómo fue el polémico encuentro entre la mujer y la pitón?

Y es que, en las imágenes que se muestran durante el video que fue publicado en las redes sociales, la mujer aparece muy tranquila disfrutando de una siesta cuando de pronto aparece este reptil, aunque no da señales de agresividad o de ataque, el riesgo siempre es latente con los animales salvajes. Además, cuando la chica siente algo en sus piernas, ligeramente hace unas patadas como una reacción instintiva.

Sin embargo, al pensar que se trataba de su mascota abrió los ojos y se dio cuenta de lo que estaba pasando y del riesgo que corría, con susto y muy alarmada se dio cuenta de la verdadera situación.

@contilnetnoticias Um vídeo de câmera de segurança registrou, na semana passada, uma píton selvagem entrando em uma residência na província de Songkhla, na Tailândia. Nas imagens, a cobra se aproxima lentamente do sofá onde a moradora, Mariya, estava dormindo, chegando próxima à perna da mulher, que por pouco não foi atacada. Após alguns minutos, Mariya desperta assustada, percebe a presença do réptil e utiliza o celular para registrar o intruso dentro de sua própria casa. O cunhado da moradora, auxiliado pelo filho de Mariya, conseguiu capturar a cobra e devolvê-la à natureza. 📲Leia a notícia completa em contilnetnoticias.com.br, link na bio. ✒️: Geovani Calegario 📸: Reprodução ♬ som original - contilnetnoticias

Para suerte de la mujer, el reptil no tuvo una acción agresiva y la mujer pudo salir muy bien librada de esta situación. La situación provocó un debate entre el público, muchos aseguraron que la chica se mostró muy afectada, mientras que otros hablan de la importancia de la zona de vivienda. Sin duda, el video es un recordatorio de que las personas deben respetar los espacios de la naturaleza.

