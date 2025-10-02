Ella es Irina Minkina, la influencer que es igual a Billie Eilish

Es muy cierto que algunas personas se han encontrado con otras que suelen ser muy parecidas físicamente, un hecho que puede ser poco común, pero que gracias a las redes sociales esto ha causado gran asombro. Tal es el caso de Irina Minkina, la influencer idéntica a Billie Eilish que se ha hecho viral en las plataformas digitales por su parecido con la exitosa cantante.

Tener un gran parecido con una persona famosa puede ser el sueño de millones de personas. De acuerdo con lo que se sabe de la joven, ella es originaria de Rusia y tiene solo 20 años de edad, pero sus similitudes con la cantante la han convertido en toda una celebridad.

Billie Eilish teme que la fama la haya “atrofiado” cuando era adolescente Crédito: Bang Showbiz [VIDEO] Con 20 años cumplidos, Billie Eilish está convencida de que la fama le arruinó su adolescencia, la cantante sufrió de una depresión que la dejó “atrofiada”.

¿Qué se sabe de Irina Minkina?

Aunque es conocida en el mundo de internet, se saben muy pocas cosas de ella, lo poco que se conoce, es que la joven no está casada y no tiene hijos, actualmente es muy conocida por el parecido con la famosa cantante de 23 años, y que cuenta con un gran público en sus plataformas.

En varias ocasiones, Irina ha asegurado que no se está haciendo pasar por la famosa, aunque su parecido es muy notable. Por medio de sus plataformas digitales ya suma una gran cantidad de seguidores. Irina Minkina se dedica a subir fotos de su estilo de vida, aunque en algunas ocasiones también hace referencia al parecido que tiene con Billie Eilish.

Sin embargo, en más de una ocasión la joven ha sido muy clara al mencionar que ella no se está haciendo pasar por nadie, aunque sus miles de seguidores cada que la joven rusa sube un contenido nuevo a sus redes sociales, etiquetan a Billie Eilish, pues muchos tienen la intención de que se puedan conocer, aunque hasta el momento no ha existido un acercamiento entre ellas.

