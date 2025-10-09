¿Murió Westcol? Exhiben fotos del streamer arrastrado en el mar

El influencer Westcol, cuyo nombre real es Luis Fernando Villa Álvarez, fue tendencia en las últimas horas luego de que se postearan imágenes de él donde presuntamente había muerto ahogado.

Muere asesinado Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño TV Azteca [VIDEO] Eduin Caz y más exponentes del regional mexicano están de luto por el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, en Guadalajara. Esto sucedió.

Según se puede ver en el video que causó sorpresa y conmoción entre los seguidores del streamer, el hecho habría sucedido en una playa de Puerto Rico.

¿Qué sucedió con Westcol?

Las imágenes que comenzaron a circular causaron un gran impacto entre los usuarios de las redes sociales que comenzaron a preguntarse si realmente Westcol había muerto. “Bro, ¿Esto es real?, estoy desesperado”, “Esto es real?, confirmen”, “Esto tiene que ser fake verdad, no puedo creer que esto sea real”, decían algunos de los comentarios tras las imágenes difundidas.

Sin embargo, todo parece indicar que se trató de una broma ya que posterior a la viralización de este video, donde se suponía la muerte de la influencer colombiano por ahogamiento, otro usuario filtró el video completo.

Lo que sucedió realmente es que Westcol simplemente estaba disfrutando del mar. No se estaba ahogando como se creyó en una primera instancia, solo que el nivel del agua había bajado tanto que el streamer disfrutaba tirado en la playa.

¿Cómo se encuentra de salud Westcol?

El influencer no sufrió consecuencias en su salud debido a que todo se trató de una broma. Para muchos “un chiste de mal gusto”, ya que varios de sus seguidores se preocuparon y llegaron a pensar que Westcol había muerto ahogado.

Gracias a la publicación del video completo, la calma llegó a los seguidores de Westcol. El joven se encuentra en perfectas condiciones de salud y, lejos de pasar un momento terrible, el creador de contenido nadó alegremente en Puerto Rico.