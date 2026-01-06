inklusion logo Sitio accesible
Dan el último adiós a Roberto, el motociclista que fuera atropellado en la CDMX

En Iztapalapa dieron el último adiós a Roberto Hernández, el motociclista que fuera atropellado en la CDMX. ‘El Diablo’ Becerril tiene los detalles.

Luego de los lamentables hechos que se viralizaron sobre el motociclista que fuera atropellado y arrastrado varios metros en la CDMX, ‘El Diablo’ Becerril se dio cita en el Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco en Iztapalapa, donde familiares y amigos dieron el último adiós a Roberto Hernández. Aquí todos los detalles.

