Dan el último adiós a Roberto, el motociclista que fuera atropellado en la CDMX

Luego de los lamentables hechos que se viralizaron sobre el motociclista que fuera atropellado y arrastrado varios metros en la CDMX, ‘El Diablo’ Becerril se dio cita en el Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco en Iztapalapa, donde familiares y amigos dieron el último adiós a Roberto Hernández. Aquí todos los detalles.