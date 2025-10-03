VIDEO: Novio muere en pleno altar, así fue el trágico momento

Lo que parecía ser un momento muy especial y único, se convirtió en una tragedia en Egipto. Los hechos ocurrieron el pasado 27 de septiembre, mientras se llevaba a cabo un enlace matrimonial que no terminó de la forma esperada por los novios y asistentes.

De acuerdo con lo que se sabe, el novio identificado como Ashraf Abu Hakam, estaba viviendo uno de los mejores días de su vida; sin embargo, un infarto le quitó la vida de forma inesperada. Y es que mientras él se encontraba bailando, el hombre tuvo una complicación del corazón que lo mandó directo al suelo.

¡No vivirá de videos! La hija de Sara la expone para hacerse viral [VIDEO] Sara asegura que su hija le causa muchos problemas por tratar de hacerse viral con sus videos y anticipa que su hija no conseguirá vivir de videos.

¿Cómo fue el triste momento en que murió el novio?

Este hecho quedó grabado en video y fue algo muy impresionante para sus invitados, pues el día especial de él y su esposa quedó marcado por su fallecimiento. Y es que, se mencionó que las cosas marchaban de la mejor manera, cuando pasaron a la fiesta, la pareja de recién casados hacía la tradicional danza Saidi, Abu Hakam bailaba y llevaba un bastón, el cual es parte de dicho ritual.

La situación cambió cuando el novio invitó a otra persona a bailar y él se retiró de la pista, la decisión fue tomada por el novio, luego de que se sintió mal al grado de llevarse la mano al pecho y mientras trataba de recuperar el aliento. Sin embargo, el novio terminó desplomándose en el piso frente a su esposa y los invitados.

Con cara de susto y preocupación la novia, no supo qué hacer, la música del evento se detuvo y algunos asistentes trataron de ayudar al novio, tras esta situación llamaron a los paramédicos para que lo llevaran al hospital. Sin embargo, el hombre perdió la vida.

De acuerdo al parte médico, se detalló que el hombre perdió la vida debido a un infarto fulminante, aunque se detalló que tenía un historial de afecciones cardiacas que al final le pasaron factura.

