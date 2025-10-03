Minnie West y su duro presente a tres años de la trágica muerte de su madre

Las redes sociales de los famosos por lo general son el escenario en el que muestran el maravilloso estilo de vida que llevan, sus logros personales y los nuevos proyectos que tienen en su profesión. Sin embargo, en el caso de la actriz Minnie West se han convertido en una vidriera del duro presente que atraviesa tras haber presenciado la trágica muerte de su madre.

¿Cómo salir de una relación tóxica?: Esto dice la psicología TV Azteca [VIDEO] En Venga La Alegría, nuestro psicólogo Román Hernández te ayudará a encontrar esos focos rojos para que puedas salir de ahí.

No es la primera vez que los posteos de algún famoso despiertan el alerta en sus seguidores y es que las plataformas digitales tienen una gran llegada y son un vínculo directo con las emociones y vivencias. Ahora, es Minnie West quien conmueve al mundo con las crisis mentales que afirma enfrentar.

¿Qué es lo que traumó a Minnie West?

La vida de Minnie West cambió para siempre hace tres años cuando su madre, Amparín Serrano, perdió la vida en un accidente doméstico. La actriz tenía 29 años en aquel momento y lo más impactante del caso es que fue testigo de aquel incidente.

Desde entonces, Minnie West fue diagnosticada de estrés postraumático y ansiedad por lo que los últimos años no han sido para nada fáciles para ella. La actriz no solo ha requerido de asistencia profesional sino que afirma recibir contención de parte de su hermana y de su padre.

¿Cómo es el presente de Minnie West?

A través de sus redes sociales, Minnie West está exteriorizando todo el proceso que viene atravesando tras perder trágicamente a su madre. La actriz comparte videos y fotografías con textos cargados de sus emociones como el que afirma: “Desde que te fuiste, vivo con el cuerpo a la mitad, como si me hubieran cortado con cuchillo y me hubieran dejado aquí, desangrándome en cámara lenta”.

La actriz remarca que vive días complicados, en donde muchas veces desea encerrarse en el baño y no salir. Hasta ha preocupado a su familia y seguidores al postear frases como “El monstruo puedo ser yo y no sé qué puedo hacerme a mí misma”. En este marco, Minnie West encuentra en los internautas mensajes de cariño, apoyo y ánimo que buscan ayudarla a atravesar esta triste realidad que lleva viviendo desde hace tres años.