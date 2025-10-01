Joven sirio viviendo en México confesó que odia el país y se hizo viral

México es tierra de oportunidades y crecimiento para muchas personas. Así lo debe haber comprobado este hombre sirio que llegó al país en busca de una nueva vida y trabajo, y se hizo viral.

Sin embargo, en vez de estar agradecido con el país por las oportunidades laborales, el joven proveniente de Siria fue entrevistado en la calle y su video se viralizó. ¿Por qué motivo? Por sus declaraciones despectivas hacia el territorio mexicano.

¿Qué dijo el hombre sirio sobre México que se hizo viral?

En el audiovisual de Damián Cervantes y Georgie-h8t que se ha hecho viral, se aprecia cómo el joven declara que se llama Adams y que proviene de Siria. Con el avance de la entrevista también relata que vive en la Ciudad de México desde hace unos 2 años y trabaja en el restaurante La Vieja Habana.

Pero la conversación empieza a tornarse incómoda cuando manifiesta que odia a México. “La vida me trajo hasta aquí y estoy atrapado. Por ahora no puedo irme”, fue parte de su respuesta, cuando le preguntaron por qué no se iba del país si tanto disgusto tiene. Además, aclaró que la comida mexicana le agrada, pero no se siente a gusto con el trato de la gente en general.

¿Cuál fue la reacción del restaurante por los dichos despectivos de su empleado sirio hacia México?

La consecuencia fue inmediata al hacerse viral el contenido: el joven sirio fue despedido del restaurante La Vieja Habana. Así lo comunicó el local gastronómico de CDMX.

El comunicado fue compartido a través de las redes sociales oficiales del negocio: también se hizo viral y causó todo tipo de reacciones entre los internautas. En dicha comunicación se aclaró que las opiniones del exempleado sirio son personales y no reflejan los valores ni los ideales del restaurante. Además, La Vieja Habana declaró ser un sitio “orgullosamente mexicano” que no acepta declaraciones que falten al respeto al país.