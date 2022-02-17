Sale a perseguir a su amante del motel ¡desnudo! (FOTO)

El enojo le ganó a la pasión en un motel, pues un hombre se enojó con su amante, pero minutos después decidió salir tras ella a la calle sin importar que estuviera desnudo, por lo que los curiosos presentes aprovecharon para tomar la "foto del recuerdo".

Fue en Puebla donde el hombre fue visto interponiéndose en el camino de una camioneta gris donde aparentemente viajaba la mujer con la que estaba.

Las hechos ocurrieron afuera del Motel Shanghai, donde el hombre se encontraba impidiendo que avanzara con rapidez su amante en el auto, así que poco le importó estar desnudo y que mucha gente en las calles lo viera.

El sujeto completamente fuera de sí, comenzó a pedirle a la mujer que regresara al motel, mientras le pegaba fuertemente al cofre de la camioneta con el puño.

La mujer no hizo caso y continuó circulando por la calle, arrastrando al hombre desnudo varios metros en la calle. La gente que publicó las imágenes del hombre en redes sociales, le pidió a la Secretaría de Seguridad Ciudadana su intervención en el asunto.

Te puede interesar: Se le juntan los 4 novios en su casa y todo acaba muy mal. (VIDEO)

Abusados, en la embajada China están encuerando a los q no se han vacunado, tomen sus precauciones si andan por la zona🤣🤣🤣🤣🤣#Shanghai#TerminatorEnPuebla pic.twitter.com/cIvgbfDRci — Peluxxo (@Peluxxo2) February 16, 2022

¿Por qué estaba el hombre desnudo?

De acuerdo con la versión del propio hombre es que se encontraba con una "conocida" al interior del motel; sin embargo ella salió a toda velocidad con las llaves de su camioneta e intentó llevársela, por lo que el protagonista de este video intentó detenerla, lo cual consiguió con éxito.

También podría interesarte: Se baja a comer tacos y retrasa viaje 40 minutos. (VIDEO)