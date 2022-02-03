Amarran a su amigo a un poste para que declare su amor. (VIDEO)

Confesar tus sentimientos a otra persona puede ser uno de los momentos más intimidantes y de nerviosismo. Tal es el caso de un joven tiktokero que se dejó ayudar por su grupo de amigos para declararle su amor a la mujer de sus sueños.

A través de algunos videos que se viralizaron en TikTok, se puede ver a un grupo de jóvenes amarrar a su amigo con cinta adhesiva, para después subirlo a una camioneta blanca.

Los cómplices contrataron a un grupo de mariachis para cantar el tema Hermoso Cariño, mientras el tímido joven sostuvo un ramo de rosas rojas en la mano.

En las publicaciones también se puede ver al hombre amarrado al poste con un sombrero de charro, momento que desató la risa de los usuarios de las redes sociales.

“La mejor manera de apoyar a tu compa en el amor”, se lee una leyenda en los filmes que ya son una sensación en las plataformas digitales.

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¿Cómo resultó la peculiar declaración de amor?

Al ritmo de mariachi, aplausos y gritos de emoción, salió una mujer de pantalón blanco que se quedó sorprendida por la sorpresa

“Porque nosotros somos tus mejores amigos… te vamos a ayudar a que te le declares”, expresa el grupo de jóvenes en TikTok.

La sorpresa resultó exitosa, pues la mujer aceptó ser la novia del joven amarrado en el poste con un sombrero de charro.

La peculiar declaración de amor ha alcanzado millones de reproducciones en TikTok, además de miles de ‘Me Gusta’.

El momento ha dividido la opinión de los usuarios de las plataformas digitales, quienes aplaudieron el apoyo de los amigos en los momentos de más nerviosismo.

Otros internautas tampoco están contentos con la manera de amarrar al joven y exponerlo ante el peligroso poste de luz.

A unas cuantas semanas del Día de San Valentín, algunos hombres no descartan declarar su amor de la misma manera.

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