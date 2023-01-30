¿Danna Paola dispuesta a interpretar a Debanhi Escobar en una serie?

Luego de que Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar, la joven que fue asesinada en Nuevo León hace unos meses dijera que le gustaría que la vida de su hija inspirara una bioserie y que Belinda o Danna Paola la encarnaran, así reaccionó esta última a tan peculiar noticia.

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Recuérdese que, en uno de sus conciertos, Danna pidió justicia para la familia de la joven.

¿Qué, en serio?, qué fuerte, sabes que ese caso es delicado y lo tomo con muchísimo respeto y sobre todo allá fuera que mujer no estás sola, no te quedes callada nunca y que estamos juntas, hermana, estamos juntas en esto y que ni una más México, ni una más en el mundo, creo que eso es lo único que tengo que decir

De verdad un honor para mí que el padre haya pensado en eso, sobre todo por la justicia que falta todavía hacer en el caso. Me encantaría, por supuesto, al final yo creo que parte de llevar a la pantalla, estas historias tienen que ser con muchísimo respeto

Danna Paola está enfocada en su carrera musical.

Y, aunque Danna no descarta volver a la actuación, por ahora no es una de sus prioridades.

Es complicado, no, como lo decía, yo me estoy entregando muchísimo en esta etapa de mi vida con la música, porque pues hay que trabajar y hay que ser súper constante con el trabajo, no estoy descartando, al contrario, estoy desarrollando proyectos a la par, igualmente, como escritora también estoy haciendo cosas y proyectos interesantes a la par de, las personas que me están invitando a colaborar, desarrollando el proyecto, el personaje, incluyendo cosas y así

Creo que también estoy buscando un personaje y una historia que también conecte con lo que estoy haciendo

Danna, ansía retomar su gira ‘XT4S1S’ este 2023 y seguir creando música para sus fanáticos, hecho que admite, además de satisfacerla ha llegado a agotarla.

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