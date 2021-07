Ángela Aguilar tiene pequeña rencilla con su papá por un hombre.

Pepe Aguilar puso en duda el talento de Benny Emmanuel y su hija lo ‘defendió con uñas y dientes’, dejando sin palabras a su padre.

No todo es miel sobre hojuelas en la familia Aguilar y para muestra basta un botón, pues recientemente Ángela Aguilar discutió con su padre Pepe Aguilar, por el actor Benny Emmanuel, pues no se ponían de acuerdo sobre si canta bien o no.

De acuerdo con la ‘Princesa del regional mexicano’ el también actor sí tiene una muy buena voz mientras que su padre aseguró que tiene sus dudas.

Ángela Aguilar echa de cabeza a su papá en un en vivo.

En el video se ve cómo Ángela y Pepe discuten pues el cantante dijo a la cámara que Benny iba a cantar para ver qué tal lo hacía, mientras que la intérprete de “La Llorona” afirmó que su amigo cantaba bastante bien. Benny Emmanuel tuvo que intervenir y aseguró: “No puedes decir eso a don Pepe Aguilar. No puedes decir que alguien canta padre sin cintura”.

Ángela Aguilar sacó su carácter y sorprendiendo al cantante de “Miedo” al aseverar: “Si yo digo que alguien canta padre, es porque sí canta padre”.

“¡Ah ching*!”, contestó el hijo de Flor Silvestre y aseguró que sus años de experiencia ya le permiten identificar una buena voz.

Ángela Aguilar por fin confiesa cuánto mide su espectacular cintura.

Pepe le preguntó a Ángela si era maestra, y ella contestó: “No, pero ya llevo varios años cantando y sé cuando alguien canta padre”.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Pepe Aguilar se enfrenta a su hija, pues luego de la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez contra el británico Billy Joe Saunders, el cantante aceptó que Ángela Aguilar cometió un error al cantar el Himno Nacional Mexicano: “Sí hubo un error, claro que la regó. No es para fusilarla, pero sí la regó. La regó en que lo cantó como si se hubiera tomado unas pastillas de ‘slow me down,’”.

20 FOTOS de Aneliz Aguilar, la poco conocida y guapísima hija del charro mexicano Pepe Aguilar que debes conocer.

El mayor de los Aguilar también es exigente con su otro hijo Leonardo, pues en una ocasión le descontó la mitad de su salario por su impuntualidad.

“Estamos hablando de una impuntualidad de salir de los hoteles, no tanto de ensayos, de shows. Llegó un momento en que le tuve que decir al jovencito: “‘La próxima vez que llegues tarde no te voy a pagar el show’”, indicó el cantante en entrevista para Ventaneando.

Ángela Aguilar, la nueva Kim Kardashian mexicana. Te mostramos las FOTOS que rompieron las redes sociales, estilazo.