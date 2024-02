Anna Ferro revela cómo fueron los últimos momentos de Fernando del Solar

Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, sigue dando de qué hablar, esto después de que hace unos días aseguró que no se saldrá del departamento de Cuernavaca, Morelos, porque también es dueña y tiene derechos sobre este inmueble.

¿Anna Ferro va a dejar el departamento?

Recientemente, Anna Ferro estuvo como invitada en el programa de YouTube de Anette Cuburu, donde aseguró que no abandonará el departamento que compartió con Fernando del Solar, hasta que se concrete un acuerdo con Ingrid.

"Si no mal recuerdo, fui yo en decirle: ‘Necesitamos platicar sobre esta situación para poder llegar a un acuerdo para ambas partes’, pero la negociación era ‘déjame mi departamento, deja todas las cosas, agarra tus chivas y salte de ahí’ y no, yo tengo un documento que me avala como dueña de parte de esa propiedad”, declaró.

¿Cómo fueron los últimos minutos de Fernando del Solar? En la misma entrevista, Anna Ferro contó los últimos minutos de Fer del Solar, y aclaró el motivo de su muerte, revelando que no murió de cáncer, sino por una fibrosis pulmonar de una gripa no tratada, esto a raíz de que su padre falleció días atrás, lo que dejó al conductor sumido en una profunda tristeza.



Días antes de la muerte de Fernando del Solar, Anna Ferro viajó a la Ciudad de México y le habló a la madre del conductor para avisarle que su hijo se había puesto mal, luego se trasladó a Cuernavaca, donde Fer fue trasladado a un hospital.

Antes de eso, a Fer la de una paro respiratorio, trato de mantenerlo con vida, estudié primeros auxilios, llega la ambulancia, lo subimos, llegamos (al hospital) y lo intuban, al día siguiente Fer reacciona…

Sin embargo, días después el conductor volvió a ponerse delicado, los doctores le informaron a Anna Ferro que la fibrosis pulmonar era muy fuerte, no obstante, Fernando del Solar no quiso que lo volvieran a intubar. Antes de morir, Fer volteó a verla y soltó una lágrima.

Fer estaba consciente, dijo: ‘a mí no me vuelven a intubar, yo voy por todoo, me agarró y me dijo: ‘no te preocupes, yo estoy bien, yo voy a vivir’, salimos de ahí y los doctores me dijeron: ‘Anna, no (hay nada que hacer), necesitan respetar su voluntad’, y así fue

