Apio Quijano se va de las redes por polémica con Erik Rubín y Andrea Legarreta.

En medio de la polémica por la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín, se han hecho muchos chismes y rumores que han involucrado a Apio Quijano como el tercero en discordia en la pareja, todo por el beso que se han dado sobre el escenario de los 90’s pop tour, siendo parte del show.

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La polémica se ha seguido incrementando, sin importar que los cantantes han salido en más de una ocasión a desmentir que tengan algo, dejando muy en claro que todo es parte de un espectáculo.

¿Por qué deja las redes sociales Apio Quijano? Luego de los rumores que han manchado la imagen de Apio Quijano, el cantante de Kabah anunció por medio de sus redes sociales que va a dejar las plataformas digitales por un tiempo, todo por los chismes que lo han relacionado en la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín, ya que quiere cuidar su salud mental y emocional.

Por este medio les platico que me voy a ausentar de las redes por un tiempo breve. Hoy en día hay problemas reales en el mundo para que centren su atención en chismes y todo lo que hablan de mí. Me ausento por salud mental y emocional. Por respeto al proceso de Erik y Andrea y por respeto a mi persona. Pronto estaré de vuelta. Gracias por su apoyo

Aunque el cantante no reveló el tiempo que estaría alejado de las redes sociales, aseguró que será por un corto periodo.

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¿Cuál fue la reacción de Erik Rubín? Luego de dar a conocer su separación con Andrea Legarreta, Erik Rubín pidió a los medios respeto para el complicado proceso que está viviendo.