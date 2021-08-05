MasterChef Celebrity: Mauricio Islas reveló cómo inicio su amor por la cocina.

Mauricio Islas visitó el foro de Ventaneando y platicó de todo un poco.

Mauricio Islas se presentó en el foro de nuestro programa Ventaneando para revelar cómo inició su amor por la cocina. El histrión mexicano también se dijo listo para incursionar en la siguiente edición de MasterChef Celebrity el próximo 20 de agosto.

“Estoy muy sorprendido y contento con lo que ha pasado. Nos la hemos pasado muy bien y ha sido una experiencia extraordinaria. Al principio me había resistido a los reality shows. Lo que te mueven los olores de una comida es impresionante”, expresó.

“Se ha hecho un grupo muy padre de todos los que estamos ahí, nos hemos reencontrado muchos amigos. Se ha hecho una cosa muy padre de unión y la gente lo va a disfrutar muchísimo”, continuó el artista para este programa.

Mauricio Islas trascendió que los olores en la cocina le recuerdan momentos memorables con su familia.

A mí el mole de olla me recuerda mucho a mi mamá, es una herencia que yo tengo por parte de mi abuela y mi mamá. Sí te mueve los recuerdos

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Mauricio Isas reveló cómo comenzó su amor por la cocina

Fue durante la cuarentena por covid-19, cuando Mauricio Islas decidió adentrarse al exquisito mundo de la gastronomía. Además de formar parte de MasterChef Celebrity, el actor se estrena como emprendedor de un restaurante japonés en la Ciudad de México.

Yo no estaba muy metido en la cocina, pero en la pandemia fue cuando me empecé a meter más. El momento de desayunar, comer y cenar son muy importantes en mi familia. Es de hacer el celular a un lado y convivir

Empecé haciendo arroz, le hablé a un amigo chef y le dije ‘Enséñame a hacer paella’, así empecé. Fue una cosa a la que le encontré un gusto familiar

El querido artista encontró una nueva pasión, además de la actuación y el mundo del entretenimiento.

Fíjate como son las señales, empiezo con lo de la cocina, después me llaman para hacer MasterChef y ya estaba con lo de mi restaurante japonés. Todo lo que tiene que ver con comida me llamó en algún momento y ahí estamos

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