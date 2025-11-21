Mauricio Herrera genera preocupación con un mensaje sobre su salud

El queridísimo actor Mauricio Herrera, ha generado mucha preocupación entre sus fanáticos debido a que diera a conocer un mensaje en el que manifestaba que estuvo a punto de morir por unas complicaciones tras ser diagnosticado con grave enfermedad con la que fue diagnosticada.

Mauricio tiene 91años de edad y es considerado uno de los máximos referentes del mundo del entretenimiento ya que tuvo grandes actuaciones en diversas telenovelas.

¿Cuál fue el mensaje que dio a conocer Mauricio Herrera?

Unos días atrás, los fanáticos de Mauricio Herrera quedaron sorprendidos luego de que estuviera invitado en el programa de espectáculos, “Ventaneando”. Allí habló de sus problemas de salud y confesó que estuvo a punto de morir.

En la entrevista, el actor manifestó que hace un tiempo recibió el diagnóstico de que tenía coronavirus Covid-19, enfermedad que puso en riesgo su vida. Fiel a su estilo, el primer actor aseguró que estuvo "a punto de partir", pero logró salir adelante.

“Estuve a punto de partir, pero me rehusé. Le puse buena cara a la vida y salí adelante”, explicó. Además Mauricio Herrera manifestó que se encuentra bien de salud pero le ha quedado una molestia en el pie luego de que se sometiera a una cirugía en la columna. Este fue el daño colateral que le quedó.

“Estoy perfecto de salud. El pie es lo que me tiene molesto porque ahora que me operaron de la columna, un daño colateral fue el pie, que me lo desconectaron", sentenció.

¿Quién es Mauricio Herrera?

Mauricio Herrera es un famoso actor de cine, teatro y televisión de 91años de edad. A lo largo de su carrera ha cosechado muchos fanáticos que le han expresado su cariño.

El actor obtuvo gran parte de su fama debido a que realizó grandes trabajos en diversas telenovelas. El paso del tiempo no lo ha detenido porque sigue trabajando e impresionando con todo su talento.