Detienen al papá de esta famosa cantante por secuestro

La reconocida artista Greeicy Rendón se vio involucrada en una polémica acusación familiar, luego de trascender que las autoridades colombianas detuvieron a su padre, Luis Alberto Rendón. El hombre permanece con arresto domiciliario.

Esta noticia ha generado sorpresa entre los seguidores de la cantante colombiana quien efectivamente salió en defensa que su padre tras la acusación y argumentó su inocencia.

¿Por qué arrestaron al padre de Greeicy Rendón?

Según trascendió, dos hombres que eran trabajadores de la familia fueron secuestrados y torturaron tras haber sido acusados de robar una caja fuerte con joyas y una cuantiosa suma de dinero de la finca de la cantante.

El hecho habría tenido lugar el 8 de mayo del año 2023, cuando Luis Alberto Rendón fue detenido en Cali, en el departamento del Valle de Cauca. Desde entonces, el padre de la cantante permanece con arresto domiciliaria debido a su avanzada edad y a su delicado estado de salud.

Según las declaraciones de los exempleados de la familia, los agresores los golpearon y amenazaron con un arma para exigirles que revelaran la ubicación de la caja fuerte que supuestamente habían sustraído. El papá de Greeicy Rendón no aceptó los cargos que le fueron imputados y se declaró inocente.

¿Qué dijo Greeicy Rendón sobre la detención de su padre?

Por el hecho, el padre de Greeicy Rendón fue acusado de “presunta comisión de secuestro simple agravado y tortura agravada”, delitos que tienen penas de hasta 60 años de prisión si son comprobados.

Durante todo este tiempo, la cantante colombiana no dio declaraciones públicas sobre lo sucedido en el 2023. Sin embargo, tras darse a conocer la noticia, Greeicy Rendón publicó un mensaje profundo en defensa de sus valores y señaló tener la conciencia limpia.

Lo hizo a través de su cuenta personal de Instagram, donde resaltó que fue criada con justicia, respeto y trabajo digno. “Es imposible que no duele el alma cuando te tocan lo que más amas y más aún cuando sabes lo MARAVILLOSO que son como seres humanos y sé que la palabra maravilloso es grande, pero que a ellos les queda tan pequeña”, expresó Greeicy Rendón.

“Tiempo al tiempo, espacio a la verdad y aunque sufre el corazón, siempre la frente en alto porque la CONCIENCIA nos enseñó que si está LIMPIA, bien se descansa”, refutó la cantante en una clara defensa a su padre y a su familia.