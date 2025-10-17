Hallan sin vida a la modelo e influencer Lidiane Aline Lorenço y a su hija de 15 años en Río de Janeiro

La industria del entretenimiento en Brasil y Latinoamérica se encuentra de luto. Lidiane Aline Lorenço, modelo y creadora de contenido de 33 años, fue hallada sin vida junto a su hija, Miana Sophya Santos, de 15 años, dentro de un departamento en la zona de Barra de Tijuca, en Río de Janeiro.

Encuentran sin vida a Lidiane Aline Lorenço y su hija

El hallazgo fue confirmado el 9 de octubre de 2025, según reportan los medios de aquel país. El caso ha llamado mucho la atención, pues las autoridades locales indicaron que los cuerpos no presentaban signos de violencia, por lo que las causas del fallecimiento aún están bajo investigación forense.

Qué se sabe sobre los hechos

De acuerdo con las primeras indagaciones, Lidiane Aline y su hija fueron vistas por última vez el 4 de octubre, cuando acudieron a un salón de belleza dentro del mismo edificio donde vivían. Días después, los vecinos comenzaron a percibir un fuerte olor proveniente del departamento, por lo que rápidamente acudieron a las autoridades. Al ingresar, la policía encontró los cuerpos sin vida de la modelo y su hija.

Tragic.



A social media influencer and her daughter were found deceased inside their apartment.



No signs of physical assault.



They were both in separate rooms.



This reminds me of Gene Hackman's case.



I hope they get to the bottom of this.



May Lidiane Aline Lorenço and… pic.twitter.com/8fKaq1nAaJ — Jennifer Coffindaffer (@CoffindafferFBI) October 16, 2025

Las autoridades brasileñas mantienen abiertas varias líneas de investigación del caso, mientras se esperan los resultados oficiales de las autopsias que determinarán las causas reales del fallecimiento.

El adiós de una figura querida en redes

Como ya mencionamos, la noticia tiene consternado a todo el país y Latinoamérica. Ella se había ganado el cariño del público en redes sociales con su enorme carisma y su llamativo estilo de vida que llevaba. Lidiane Aline Lorenço siempre tenía un comentario positivo para sus seguidores y había comenzado a colaborar con distintas marcas brasileñas.

La familia de la modelo emitió un comunicado pidiendo respeto y privacidad en este momento de duelo. “Pedimos empatía y sensibilidad. Lidiane y Miana eran amadas profundamente y merecen ser recordadas con cariño”, señaló la familia en redes.

Por el momento solo queda esperar los resultados de las autoridades.

También te puede interesar: El Pueblo Mágico de Oaxaca donde está el hotel más lindo y casi nadie sabe que existe, según la IA