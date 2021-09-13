¡Britney Spears se casa! Anunció su compromiso con Sam Asghari.

Luego de recobrar su independencia, ¡Britney Spears no ha parado de recibir buenas noticias! Y en el amor no es la excepción, ¡se casará! Te contamos los detalles.

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¡Britney Spears se compromete con Sam Asghari!

Britney Spears publicó un video en su cuenta de Instagram en el que salía junto a Asghari mostrando el anillo que le dio, ¡sí, de compromiso! Lo compartió el domingo por la tarde con la frase: “no puedo creerlo”.

El anillo fue diseñado por Roman Malayev, diseñador de Nueva York, ¡y sería la tercera boda de Britney! ¿Será que será la vencida y Sam el indicado para envejecer junto a ella?

Recordemos que los anteriores matrimonios de Britney fueron con el rapero Kevin Federline (con el que tiene dos hijos) y su amigo de la infancia Jason Alexander (que se anuló a las 55 horas).

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Britney Spears ya es libre.

Durante 13 años Jamie Spears, su padre, tuvo bajo su estricto control la vida, la carrera artística, los bienes y todo el dinero que había ganado Britney Spears trabajando desde hace casi 30 años, ¡sí, ya casi 30! ¿Te quieres sentir viejo? “Baby one more time” tiene 22 años que fue lanzada, ¡woooow

El padre de Spears hace unos días renunció a su tutela, ¡por fin! Y ya se están haciendo los trámites correspondientes. Dijo que lo único que desea es el bien para su hija y que teme que otras personas que se hagan cargo de su carrera artística y sobre todo de sus bienes, se aprovechen y le roben. ¿Será?

¿Por fin llegará la paz y el amor para la princesa del pop luego de tantos años de lucha?

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