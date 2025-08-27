Esposa de Omar Chaparro reveló que el actor le fue infiel
La esposa Omar Chaparro, mejor conocida como “La Mojarrita”, sorprendió al confesar una infidelidad del actor durante una entrevista para un podcast
El nombre del actor Omar Chaparro vuelve a estar en el centro de la escena este miércoles luego de que su esposa, conocida como “La Mojarrita”, revelara que este le fue infiel. La confesión sorprendió a todos los seguidores del también cantante.
Omar Chaparro se lanza formalmente como cantante y promete sorprender.
Omar Chaparro y su esposa mantienen una relación de más de 24 años y, a pesar de lo que se conoció recientemente, siguen juntos disfrutando de su amor. Con hijos de por medio, la feliz pareja se sigue mostrando en redes disfrutando del tiempo juntos aunque ahora el tema de conversación gira en torno a una traición.
¿Omar Chaparro fue infiel a su esposa?
La noticia que ahora recorre los medios de comunicación y redes sociales fue confirmada por la propia esposa del actor Omar Chaparro. Fue en el programa “Ventaneando” en donde habló sobre la relación que mantienen, aunque con un triste detalle.
#LoVisteEnVentaneando: "La Mojarrita" revela infidelidad de Omar Chaparro. 💔 😓#Ventaneando por #AztecaUNO 📺 pic.twitter.com/PKgQNZl54s— Ventaneando (@VentaneandoUno) August 26, 2025
Sin precisar la fecha de lo acontecido, “La Mojarrita” afirmó que el actor le fue infiel en un viaje y que ella se enteró gracias al llamado de una amiga.
¿Qué sucedió con Omar Chaparro?
Según explicó “La Mojarrita”, la infidelidad habría ocurrido mientras el actor se encontraba de viaje con amigos con los que había salido en moto. “Me escribe una conocida y me dice ‘me está presumiendo una amiga que está emocionada de que va a salir con Omar’”, relató para sorpresa de los televidentes.
La esposa de Omar Chaparro dejó en claro así la infidelidad que sufrió y no dudó en expresar “Se me cayó el mundo”. Según “La Mojarrita”, la traición del actor se dio mientras ella estaba junto a sus hijos pero, sin mayores detalles sobre lo sucedido, dejó en claro que en el presente siguen juntos disfrutando del amor que se tienen.