Cómo hacer unas ricas flautas crujientes sin freír (son más saludables y fáciles)

Las flautas son ese antojo mexicano que todo el mundo ama… hasta que llega la hora de freírlas y llenar todo de aceite. Por suerte, hay una forma más práctica y ligera de prepararlas: hacerlas en freidora de aire. De esta manera quedan doradas, crujientes y, lo mejor de todo, no llevan nada de grasa extra.

Según el canal de YouTube “Las Recetas de Laura”, esta versión no solo es fácil, también es ideal para quienes no quieren complicarse en la cocina. Con pocos ingredientes, en menos de 20 minutos hay flautas listas para compartir.

¿Qué ingredientes se necesitan para preparar estas flautas sin freír?

Nada fuera de lo común. De hecho, si se tiene pollo desmenuzado en el refri, el resto de la lista de ingredientes se arma rápido:

Crédito: Canva La receta para preparar flautas crujientes y deliciosas en freidora de aire

1 pechuga de pollo cocida (o un pollo asado del súper)

(o un pollo asado del súper) 1 diente de ajo

1/4 de cebolla

1 cucharadita de sal

Cilantro (al gusto)

(al gusto) Tortillas de maíz

Aceite en aerosol (de oliva o de aguacate, el que haya)

Prepararlas es de lo más sencillo: se licúa el ajo, la cebolla, el cilantro y la sal. Esa mezcla se revuelve con el pollo desmenuzado. Luego se rellenan las tortillas, se enrollan, se cierran con palillo y se rocían con un poco de aceite en spray.

¿Cuánto tiempo se dejan las flautas en la freidora de aire?

Se colocan en la canastilla de la freidora de aire (sin amontonarlas) y se cocinan durante 15 minutos a 200 °C. A la mitad, se voltean para que queden parejitas.

Y como nadie merece una flauta sin salsa, “Las Recetas de Laura” también recomienda una salsa cremosa de aguacate que le queda perfecta: solo se necesita licuar un aguacate maduro con un poco de crema baja en grasa, cilantro fresco, jugo de limón, sal al gusto y tantita agua para ajustar la textura.

El resultado es una salsita suave, ligera y con ese toque fresco que combina perfecto con lo crujiente de las flautas.