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FOTOS | Belinda hace colecta para damnificados en Acapulco

Belinda promete viajar a la zona devastada para llevar víveres a quienes más los necesiten, como lo ha hecho en situaciones parecidas. Te contamos en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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Belinda foto en el espejo.jpg
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