FOTOS | Belinda responde a Bad Bunny por mencionarla en sus canciones

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Carlos Trejo sorprendió a algunas de las Granjeras al contarles una experiencia paranormal que vivió mientras se encontraba en el quirófano.
Érika Buenfil revela que se vio obligada a ponerle un ultimátum a su hijo, Nicolás, para decidir entre la escuela y el trabajo y esta es la razón.
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En un momento divertido, La Coreañera enseñó ciertas palabras en coreano al resto de granjeros y así les fue
Se reporta que la hija de Daniel Bisogno sufrió un accidente, sin embargo parece que todo está bajo control. Esto sucedió y así va su recuperación.
José Manuel Figueroa reacciona a la posibilidad de enfrentar un nuevo conflicto legal con Ninel Conde tras haber asegurado que el botox le afectó la memoria.
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La granja está en contra de Rafa Mercadante y Fernando Lozada le explica la situación a Mono Osuna
Existen errores comunes muchas personas dejan pasar por alto, pero con estas recomendaciones podrás ahorrarte el tiempo y dinero a la hora de administrar tu maquillaje.
Las cámaras de Ventaneando acudieron a los ensayos de “Mentiras-All Stars”, donde platicamos en exclusiva con dos de las protagonistas: Belinda y Danna.
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En Ventaneando recibimos a la actriz María José Magán, quien se hace presente en nuestros foros para platicar sobre la nueva temporada de “Un Día para Vivir”.
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Todo empezó por una palabra y terminó en una guerra de insultos
Más que un simple mueble, el buró puede ser tu mejor aliado para mantener el orden en la habitación y basta con saber qué cosas sí pueden ir encima.
No es por flojera ni mala educación, a veces algunos hábitos hacen la diferencia entre una casa ordenada y otra desordenada. Descubre cómo puedes corregir este error común de la mano de una experta.