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FOTOS | Belinda responde a Bad Bunny por mencionarla en sus canciones

Bad Bunny lanzó hace unos días su nuevo álbum, ¡y mencionó a Belinda en dos de sus canciones! ¿Qué dijo la cantante? Te contamos en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

Belinda película.jpg
Bad Bunny selfie.jpg
Belinda foto en el espejo.jpg
Bad Bunny saludando (2).jpg
Belinda con gorra.jpg
Bad Bunny saludando (4).jpg
Belinda por la mañana.jpg
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Belinda de espaldas.jpg
Bad Bunny de vaquero.jpg
Belinda con lentes.jpg
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Bad Bunny saludando (3).jpg
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