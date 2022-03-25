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FOTOS | Belinda reaparece feliz, con mucho ritmo, ¿y más cabezona?

Usuarios de las redes sociales aseguran que la cantante ha adelgazado tanto que su cabeza ahora es más grande que su cuerpo.

Por: TV Azteca

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