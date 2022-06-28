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FOTO | Belinda cubrió con tinta negra el tatuaje que se hizo en honor a Christian Nodal

La cantante de “Luz sin gravedad”, al igual que el cantante de Regional Mexicano, ha empezado a “desaparecer” los tatuajes que se hizo por amor a Nodal.

Por: TV Azteca

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