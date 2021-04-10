¿A qué hora y dónde ver el estreno de La Resolana Nius, el nuevo programa de El Capi Pérez?

El estreno de La Resolana Nius, el nuevo programa de El Capi Pérez, será este sábado 10 de abril a la 11 pm por Azteca Uno. Ahí, nuestro querido presentador, dará notas relevantes con su característico sentido del humor.

La emisión se transmitirá los sábados por la noche. Para esta emisión, Capi Pérez aparecerá de saco y corbata, aunque como en el promocional podría salir en ropa interior; sin duda, un momento que no te puedes perder.

En La Resolana Nius, el querido presentador de Venga La Alegría va a narrar noticias virales de los medios de comunicación, de la televisión, de la radio, pero también lo más viral de las redes sociales en un formato distinto con su especial sello.

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La Resolana Nius sorprenderá con su contenido

Esta propuesta televisiva va a tener crítica, va a tener memes, va a tener parodias, va a tener nuevos lanzamientos, corresponsales al estilo El Capi Nius.

El Capi Pérez se reinventará y, sin duda, buscará ser la primera opción para las familias mexicanas, tal como lo ha hecho a lo largo de su trayectoria en la televisión.

¿Quién es El Capi Pérez?

Carlos Alberto Pérez Ibarra comenzó en TV Azteca en su natal Aguascalientes. En 2014, el conductor de 34 años se integró a ‘Venga la Alegría’. Después tuvo su propio programa, La Resolana, que se transmite los domingos a través de la señal de Azteca UNO.

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