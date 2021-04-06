Curvy Zelma conquista a todos en Instagram con FOTOS en bikini, sin filtros y completamente al natural.

Nuestra querida Curvy Zelma es una de las mujeres más talentosas y sensuales en la televisión mexicana. La presentadora se ha caracterizado por siempre mantenerse muy activa en sus redes sociales, transmitiendo siempre mensajes positivos y de amor propio.

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Recientemente, Curvy Zelma compartió una sesión de fotografías a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde posó de forma espectacular y sin ningún tipo de filtros, mientras lucía un mini bikini de color azul.

Como era de esperarse, la sensual conductora cautivó a sus miles de seguidores, pues se mostró orgullosa de sus curvas, las cuales la hacen única y espectacular.

Hay que recordar que Curvy Zelma tuvo una exitosa participación en el reality de Survivor México; ahora, causa sensación entre sus miles de seguidores de Instagram al mostrarse hermosa y completamente segura de sí misma.

La belleza de Curvy Zelma sin filtros

En las fotografías que compartió, se puede apreciar a Curvy con un traje de baño de dos piezas de color azul, utilizando el cabello suelto con pocas ondas.

Pancita relajada, sensualidad asegurada, baby

Luciendo una figura encantadora, Curvy Zelma una vez más da una lección de amor propio, de ser una mujer fuerte, orgullosa y segura de sí misma, sin importar las críticas que puedan existir.

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Además, esta serie de imágenes causó tanta sensación que ha alcanzado más de 40 mil corazones rojos en Instagram.